Einbrüche sind Thema zum Stammtisch in Mühlhausen

Mühlhausen. Die Einbrüche in Mühlhausen beschäftigen derzeit viele Menschen. Die FDP will einigen Fragen am 4. April nachgehen.

Zu einem offenen Stammtisch lädt der Kreisverband der FDP am 4. April um 19 Uhr ins Brauhaus zum Löwen in Mühlhausen ein. Thema sind die vermehrten Einbrüche in der Stadt der vergangenen Wochen. Wie es in einer Mitteilung von Kreisvorstand Alexander Kappe heißt, entstand im Unstrut-Hainich-Kreis und insbesondere Mühlhausen der Eindruck, dass sich Wohnungseinbrüche häufen. Das soll zum Stammtisch anhand der öffentlich zugänglichen Datenlage analysiert werden. Gibt es wirklich eine Häufung oder entsteht dieser Eindruck lediglich durch eine vermehrte Berichterstattung? Dieser Frage wollen die Freien Demokraten mit Sachverstand und Faktenlage nachgehen.