Die Novalis-Schule in Bad Tennstedt soll 2022 und 2023 saniert werden.

Eine Million Euro für die Novalisschule in Bad Tennstedt

Mühlhausen. Die Regelschule in Bad Tennstedt wird saniert. Der Kreistag vergab jetzt Aufträge. Worin wird investiert?

Sanierungsleistungen von knapp 1,3 Millionen gab der Kreistag für die Novalisschule in Bad Tennstedt frei.

Das Landratsamt ist Schulträger der Regelschule „Novalisschule“ in Bad Tennstedt. Sie will das Schulgebäude grundhaft sanieren, ebenso Teilbereiche der Freianlagen. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauabschnitten während des laufenden Schulbetriebs. Der erste Bauabschnitt beginnt Mitte Februar und dauert das ganze Jahr. Dabei soll der östliche Schulteil saniert werden. Der zweite Bauabschnitt wird ab Januar 2023 bis Mitte Oktober des Jahres saniert.

Die öffentliche Ausschreibung ist in 21 Lose aufgeteilt, die in mehreren Etappen vergeben werden – am Montag Gerüst- und Rohbau, Trockenbau, Bodenbelagsarbeiten, Heizung und Sanitär.