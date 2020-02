Mühlhausen. Verein Miteinander will besondere Leistungen würdigen und hat fünf Preisträger ausgesucht.

Elfter Couragepreis wird in Mühlhausen vergeben

Zum elften Mal vergibt der Verein „Miteinander“ am 26. Februar, ab 18 Uhr, seinen Couragepreis. Der Verein fördere mit fünf Preisen das interkulturelle Lernen und die interkulturelle Kommunikation zur Stärkung der Demokratie und Toleranz, heißt es von Eberhard und Christina Vater vom Verein. Die Verleihung findet in der Kilianikirche, Unter der Linde 7, statt. 2019 war der Hauptpreis an Chris Hammacher aus Görmar gegangen. Er rettete im Juli 2018 einem verunglückten Autofahrer aus Frankreich auf der A4 bei Erfurt das Leben, als er ihm aus dem brennenden Wagen half.