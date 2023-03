Energiepreisebremse: Stadtwerke Mühlhausen und Bad Langensalza bitten um Verständnis

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Entlastung von Kunden wird automatisch umgesetzt, aber die Information darüber verzögert sich.

Mit der Preisbremse entlastet die Bundesregierung Bürger bei den Kosten für Gas, Wärme und Strom. Dafür werden Teile der Energierechnung vom Bund übernommen, wenn sie eine bestimmen Höhe übersteigen. Die Stadtwerke Bad Langensalza (SWL) und Mühlhausen (SWM) weisen darauf hin, dass diese Entlastung automatisch verbucht werde. Allerdings sei deren Umsetzung aufwendig. Deshalb, so SWL und SWM übereinstimmend, könne es zu Verzögerungen bei der Information der Kunden kommen, die aber nicht zu finanziellen Verlusten führen.

Ende Dezember 2022 wurde die Energiepreisbremse beschlossen, schon im März sollte sie in Kraft treten und rückwirkend auch für Januar und Februar gelten. Von ihr profitieren Stadtwerkekunden, deren Kilowattstundenpreis über einem staatlich festgelegten Höchstwert liegt. Ein großer Teil dessen, was darüber liegt, wird dann vom Staat übernommen.

Individuelles Schreiben mit Betrag und neuem Abschlag kommt

Die Stadtwerke in Bad Langensalza und Mühlhausen arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung, die vor allem eine Frage der IT sei. Die Abrechnung passiere dann automatisch. Die betroffenen Kundinnen und Kunden würden schriftlich und individuell über den Entlastungsbetrag und einen neuen Abschlagsplan informiert.

Wegen der hohen Auslastung gebe es beim Versand der Informationsschreiben Verzögerungen, ebenso bei der Bearbeitung von Rückfragen. Aber unabhängig davon „werden alle von den Preisbremsen betroffenen Kundinnen und Kunden der SWL ihre finanzielle Entlastung erhalten“, so SWL-Geschäftsführerin Constanze Reppin.

Informationen gibt es auch im Netz unter: www.swl-badlangensalza.de und www.stadtwerke-muehlhausen.de