Mühlhausen. Infizierte Schülerin muss weiter in häuslicher Quarantäne bleiben.

Entwarnung nach Corona-Infektion an Berufsschule in Mühlhausen

Entwarnung gab am Samstag der Unstrut-Hainich-Kreis mit Blick auf eine Corona-Infektion an einer Berufsschule. Nachdem eine Schülerin positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden war, hatte das Gesundheitsamt vorsorglich Schüler dreier Klassen und ihre Lehrer testen lassen. Alle aktuellen Corona-Entwicklungen für Thüringen lesen Sie hier im Blog.

Nachdem die Ergebnisse negativ ausgefallen seien, könnten die Betroffenen ab Montag wieder zur Schule gehen, teilte das Landratsamt in Mühlhausen mit. Die infizierte Schülerin müsse aber weiterhin in häuslicher Quarantäne bleiben.

Einen positiven Corona-Fall bei einer Schülerin des Beruflichen Gymnasiums in Mühlhausen hatte der Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises, Harald Zanker (SPD), am Samstagnachmittag bestätigt. Der MDR hatte zuvor berichtet, dass die Schülerin bereits am Freitag positiv getestet worden war, nachdem sie Kontakt zu einem ebenfalls positiv getesteten Urlaubsrückkehrer hatte. Bei drei Kursklassen und sechs Lehrern wurden daraufhin von Freitagvormittag bis –nachmittag Abstriche genommen.

Stand Freitagmorgen waren sechs Menschen im Unstrut-Hainich-Kreis mit dem Corona-Virus infiziert. 33 befinden sich in häuslicher Quarantäne.