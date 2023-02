Erste Reise- und Genussmesse in Bad Langensalza weckt Fernweh

Bad Langensalza. Die Reise- und Genussmesse in Bad Langensalza sollte ein Testlauf für ein neues Format sein. Warum die Premiere ein voller Erfolg war und es eine Neuauflage geben soll.

Die erste Messe „Reisen trifft Genuss“ in Bad Langensalza war ein voller Erfolg und komplett ausverkauft. Reiseveranstalter sowie Vorträge über teils abenteuerliche Touren und kulinarische Genüsse aus Urlaubsländern weckten bei vielen Besuchern das Fernweh.

Martin Braun (links) und Christian König sind die Initiatoren der Messe im Friederikenschlösschen, das damit auch als Veranstaltungsort mehr in den Fokus rücken soll. Foto: Sabine Spitzer

Reisebüro-Inhaber Christian König und Ratswaage-Chef Martin Braun wollten mit der Reise- und Genussmesse am Samstagabend im Friederikenschlösschen ein neues Format testen. Denn der Trend beim Urlaub geht weg von Pauschalangeboten. „Viele wollen etwas Extravagantes erleben“, verwiesen die beiden auf die Idee, die dahinter steckt.

Vincenza steht im Schatten von Verona und Venedig

Zu Wort kommen sollten daher auch Menschen, die schon auf solche besonderen Reisen gegangen sind. Die Bad Langensalza Fotografin Yvonne Jadke-Werner berichtete über ihre Radreise in Italien, wo sie mit ihrem Mann Jürgen Werner von Bozen nach Venedig fuhr. Zwischen 40 und 70 Kilometer legte das Paar täglich zurück. Die Route war vom Reiseveranstalter vorgegeben und das jeweilige Hotel auf der Strecke vorab gebucht.

Leckere Törtchen bot Ulrike Walter vom Café Schwesterherz an. Foto: Sabine Spitzer

Sie schwärmte vor allem von Vincenza, die zu den ältesten Städten Italiens zählt und im Schatten von Verona und Venedig steht. „Der Ort hat es nicht verdient, so unbekannt zu sein“, verwies sie auf Architektur, Hinterhöfe und eine Kneipe mit lediglich vier Tischen, wo das Paar auf Sterneküchen-Qualität traf.

Ihr Vortrag interessierte Ingo Winterberg, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands, und seine Frau Anke besonders, weil sie im April diese Tour planen. Sie hatten in der Corona-Zeit das Radfahren für sich und damit die Heimat wieder entdeckt.

Unter anderem berichtete auch der Bad Langensalzaer Zahnarzt Gunther Wurschi über seinen Nepal-Trip, wo er mit einem Freund vergangenen Oktober die Manaslu-Trekkingroute am mit 8163 Metern achthöchsten Berg der Welt bewältigt hat. Es sei anstrengend, aber traumhaft gewesen. „Die Kunst ist, die Langsamkeit zu entdecken“, sagte er.

Rosenkönigin liebt Urlaub in warmer Sonne

Auch mehr als zehn Reiseveranstalter präsentierten sich an Ständen. Dazu gehörte unter anderem der Erlebnisfachmarkt Eidner & Stangl aus Bad Langensalza, der Wohnmobile und -wagen vertreibt. Der Caravan-Trend halte weiter an. „Weil man so selbstbestimmt reisen kann“, informierte Nico Eidner, der einer der Geschäftsführer in dem Unternehmen ist. Wegen der Beliebtheit müsse man allerdings heute planen, um Stellplätze zu bekommen. „Damit geht ein wenig Spontanität verloren“, bedauerte er.

Die Bad Langensalzas Rosenkönigin Melanie Kaiser ist ein großer Campingfan. Foto: Sabine Spitzer

Campingfan ist auch Bad Langensalzas Rosenkönigin Melanie Kaiser, die am Samstag unter den Messebesuchern war. „Ich mag es warm“, verriet sie, dass sie vor allem Sonne mit Urlaub verbindet. Sie möchte etwa irgendwann einmal nach Südafrika oder Indien fahren.

Ratswaage-Chef Martin Braun war im Schlösschen zuständig für Kulinarik. „Ich reise gern den Weinen hinterher“, gab er preis. Besonders schön findet er das Rhein-Mosel-Gebiet.

„Es wird definitiv eine weitere Auflage geben“, kündigte Tui-Reisebürochef Christian König an.