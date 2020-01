„Es macht mir Sorge, wie die Verwaltung aufgestellt ist“

Der neue Kreistag im Unstrut-Hainich-Kreis ist seit einem halben Jahr im Amt und stark verändert nach den Verlusten von SPD (von zwölf auf neun Sitze) und Linken (von acht auf fünf) sowie dem Einzug der AfD (acht Sitze). Die CDU bleibt bei zwölf Sitzen. Die Freien Wähler haben sechs Sitze (plus drei), Grüne und FDP je drei (je plus eins). Zu Jahresbeginn sprechen wir mit allen Fraktionsvorsitzenden über die Kreispolitik. Heute: Grünen-Fraktionschef Tino Gaßmann.

Bitte geben Sie noch einmal rückblickend eine Einschätzung zum Wahlausgang im Kreistag.

Ich sehe unser Ergebnis als großen Erfolg. Die Grünen im Kreis haben die absolute Zahl ihrer Stimmen verdoppelt. In den Kommunalparlamenten im Unstrut-Hainich-Kreis haben wir jetzt sieben Vertreter statt bisher vier. Im Kreistag haben wir mit drei Sitzen nun auch Fraktionsstatus und damit Zugang zu den Ausschüssen. Wir stellen auch drei sachkundige Bürger.

Haben Sie von dem Grünen-Höhenflug im Bund profitiert?

Zum Teil schon, zum Teil liegt das Ergebnis aber auch daran, dass wir so viele Kandidaten aufgestellt hatten wie noch nie. Wir sind jetzt mehr in der Region verankert und fassen Fuß auch in Bad Langensalza und in kleineren Orten. Der Kreisverband hat sich innerhalb eines Jahres auf fast 30 Mitglieder verdoppelt. Bei den nächsten Wahlen wollen wir mit noch mehr Listen antreten.

Wie beurteilen sie die neuen Mehrheiten im Kreistag?

Es ist schwieriger geworden, auch weil die großen Parteien stark verloren haben. Aber ich sehe dadurch auch den klaren Auftrag an uns als demokratische Parteien, mehr miteinander zu reden. Ich bin ohnehin dafür, mehr zu debattieren, auch öffentlich, auch in den Ausschüssen. Das täte uns allen gut.

Wie ist er Umgang miteinander im Kreistag, wo sie ja bisher in einem rot-rot-grünen Bündnis zusammengearbeitet haben?

Traditionell ist die Zusammenarbeit mit SPD und Linken gut, aber auch mit der CDU und der FDP reden wir. Der FDP haben wir sogar Ausschusssitze abgegeben, so haben beide kleinen Fraktionen Vertreter in diesen Gremien. Die Zusammenarbeit mit den Freien Wählern ist sicher noch ausbaufähig.

Wäre die Bildung einer Koalition sinnvoll, um stabile Mehrheiten zu erreichen?

Wenn es so etwas geben sollte, müsste es von den größeren Parteien ausgehen. Wir streben von uns aus keine Zusammenschlüsse an. Wir können so auch freier agieren und ich bin sicher, dass wir auch ohne Koalition zu gemeinsamen Beschlüssen finden.

Wie kommen Sie mit der CDU zurecht, die ja jahrelang konträr zu Rot-Rot-Grün stand?

Es funktioniert ganz gut. Das hat auch mit Personen zu tun. Ich komme jedenfalls mit Fraktionschef Jonas Urbach und vor allem jüngeren Mitgliedern gut klar. Man muss abwarten, wie die CDU sich jetzt aufstellt.

Wie wollen sich die Grünen profilieren?

Angesichts der engen finanziellen Spielräume ist es schwer, die Kommunalpolitik im Unstrut-Hainich-Kreis zu gestalten. Wir wollen eine eigenständige Rolle spielen und werden Anträge mit klar grünem Profil stellen, aber kein Schaufensterpolitik betreiben. Dann werden wir mit allen das Gespräch darüber suchen, wobei ich die AfD ausschließe.

Wie stehen Sie generell zur Kreistags-AfD?

Man ist höflich, aber spricht nicht inhaltlich miteinander. Es gibt bei uns die klare Linie, nicht mit Rassisten und Faschisten zusammenzuarbeiten. Ich werde jedenfalls keinem Antrag der AfD im Kreistag zustimmen. Solange sich die AfD im Kreis nicht von den Rassisten und Faschisten in ihrer Partei distanziert, kann ich keinen Unterschied zwischen der Kommunal- und der Landesebene machen.

Droht bei den fehlenden Mehrheiten im Kreistag nicht die Gefahr, dass Sparmaßnahmen gar nicht erst zustandekommen?

Manche schmerzhaften Beschlüsse werden nötig sein für den Landkreis, auch wenn sie nicht so gut bei der Bevölkerung ankommen. Wir müssen darüber nachdenken, wo Einschnitte nötig sind und wo wir den Landkreis neu aufstellen müssen.

Haben Sie ein Beispiel?

In der Verwaltung ist viel zu tun, um sie auf einen modernen Stand zu bringen. Das betrifft vor allem die Digitalisierung. Es macht mir Sorge, wie wir hier bis jetzt aufgestellt sind. Für 40 allgemeinbildende Schulen im Kreis gibt es zum Beispiel gerade einmal zwei Administratoren. Da kommt mit dem Digitalpakt viel auf uns zu, ebenso mit den Plänen des Landes zur digitalen Verwaltung. Aber es ist schwer, jetzt konkrete Vorschläge zu machen, weil uns noch kein Haushalt 2020 vorliegt.

Einige ihrer Kollegen im Kreistag kritisieren schlechten Informationsfluss von Seiten des Landrats. Sie auch?

Es wäre schön, wenn wir im Gespräch gemeinsam Themen definieren, bevor sie in den Kreistag eingebracht werden. Aber ich habe das Gefühl, dass wir als Abgeordnete nur ausgewählte Informationen erhalten. Auch hier werden elektronische Wege viel zu wenig genutzt. Wir müssen mehr zu frühzeitigerer, offener und transparenter Information kommen, nicht nur bei positiven Themen. Wir Grüne wollen nicht immer als die nachfragenden Meckerer von der letzten Bank dastehen müssen. Und eigentlich sind wir doch alle einig, dass wir das Beste für den Kreis wollen.

Beklagt werden wiederholte Alleingänge des Landrats.

Da kann ich nicht widersprechen. Sicher kann der Landrat im Rahmen des Haushaltrechts vieles selbst tun. Aber es gibt auch das Gefühl, dass der Kreistag zu sehr außen vor gelassen wird. Man kann den Kreistag auch mal vorab informieren oder fragen, obwohl man es nicht unbedingt muss.

Vielleicht schafft er das einfach nicht alles allein?

Wir als Grüne haben schon letztes Jahr vehement dafür plädiert, dass wir einen hauptamtlichen Beigeordneten als Stellvertreter des Landrats brauchen. Das kostet zwar zunächst Geld, kann aber auf Dauer eine effizientere Verwaltung bringen, weil sich die Last an der Spitze auf mehr Schultern verteilt. Der Landrat kann das alles nicht alleine schaffen, er kann nicht alle Prozesse gleichzeitig im Blick behalten.

Wird der Bericht des Landesrechnungshofs zu schleppend abgearbeitet?

Der Landrat hat im Kreistag auf Anfrage der Freien Wähler mündlich berichtet, was bisher passiert ist. Aber das große Thema darin – die Modernisierung und Professionalisierung der Verwaltung – bleibt akut. Wir werden darauf achten, dass das weiter auf der Tagesordnung bleibt.

Thema im Bericht ist aber auch der zu geringe Sparwille in Kreistag und Verwaltung.

Da ist sicher noch Luft nach oben. Auch hier könnte eine effizientere Struktur helfen, zum Beispiel bei den Sozialausgaben. Und das Thema Ausschüttungen aus dem Hufeland-Klinikum ist für uns mit Blick auf die Haushaltskonsolidierung noch nicht zu Ende. Wenn ein kommunales Unternehmen nach der Bezahlung ordentlicher Löhne und einer ausreichenden Investitionsrücklage massive Überschüsse hat, warum sollte davon nicht ein Teil an die Kommunen fließen?

Welche Auswirkung hat das Landtags-Ergebnis für den Kreis?

Das ist im Moment noch schwierig abzuschätzen, weil noch nicht bekannt ist, wie es in Erfurt kommt. Im Idealfall spielt künftig das Parteibuch weniger eine Rolle als die Lösung von Problemen. Dann könnte der Landkreis sogar davon profitieren.