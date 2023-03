Fachtagung zur Inklusion im Unstrut-Hainich-Kreis

Mühlhausen. Über 70 Erzieherinnen und Erzieher aus dem Unstrut-Hainich-Kreis setzen sich mit Themen wie Akzeptanz, Toleranz und Gleichberechtigung im Erziehungsalltag auseinander.

Gemeinsam mit dem Verein „Gesellschaft für Ganzheitliches Lernen“ aus Köln setzen sich am Freitag, 4. März, über 70 Erzieherinnen und Erzieher aus dem Unstrut-Hainich-Kreis mit Themen wie Akzeptanz, Toleranz, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung im Erziehungsalltag auseinander. Der 16. Fachtag des Landratsamtes Unstrut-Hainich wird von der Kindergarten-Fachberatung im Förderzentrum Janusz Korczak in Höngeda organisiert. Der gemeinnützige Verein hat bisher über 70.000 Eltern, Therapeuten, Lehrkräfte und Erzieher fortgebildet. Ziel sei die wertschätzende Grundhaltung in der täglichen Arbeit mit Kindern, ihren Bedürfnissen und ihren Besonderheiten, heißt es.