Farbtupfer für Bad Langensalzaer Innenstadt

Bad Langensalza. Die Aktion der Anni-Berger-Stiftung soll die Innenstadt der Rosenstadt schmücken.

Die Anni-Berger-Stiftung sammelte am Montag- und Dienstagvormittag mit Unterstützung der Stadt über ein Dutzend bemalte Holzblumen an Kindertagesstätten und Schulen in Bad Langensalza ein.

Wie Marie-Luise Steube die Vorsitzende der Stiftung, mitteilt, sollen die gut 1,30 Meter hohen, von den Kindern liebevoll geschmückten Deko-Blumen künftig etwas mehr Farbe in die Bad Langensalzaer Innenstadt bringen. Thilo, Kita-Leiterin Rebekka Saul, Martha, Ferdinand, Juno sowie Erzieherin Jennifer Benkert und Friedrich vom evangelischen Kindergarten St. Martin war der Stolz bei bei der Übergabe anzusehen.