Feierabendführung zu römisch-germanischen Beziehungen in Mühlhausen

Mühlhausen. Eine Feierabendführung gibt es durch die Sonderausstellung „Roms verlorene Provinz“ in Mühlhausen.

Einen Feierabendführung gibt es am am Mittwoch, 28. Juli, durch die Sonderausstellung „Roms verlorene Provinz“ im Kulturhistorischen Museum in Mühlhausen. Beginn ist um 18 Uhr.

Archäologe Wulf Walther berichtet anhand der Funde über die römisch-germanischen Beziehungen zwischen dem ersten und vierten Jahrhundert nach Christus. Zum Teil ungewöhnliche Gegenstände aus dem Römischen Reich zeugen vom alltäglichen Luxus oder von geheimnisvollen Riten und erzählen von Händlern und Handwerkern, Söldnern und Glücksrittern sowie Räubern und Sklaven, heißt es in der Mitteilung.

Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter Telefon 03601/ 85660 erforderlich. Die Führung kostet samt Eintritt 8 Euro. red