Mühlhausen. Am Montagabend musste die Ammersche Landstraße kurzzeitig gesperrt werden. Grund war eine aufgerissen Ölwanne.

Ein 33-Jähriger Autofahrer hat sich am Montagabend auf der Ammerschen Landstraße bei Mühlhausen die Ölwanne seines Fords aufgerissen. Wie die Polizei mitteilt, hatte er eine Sperrvorrichtung an einer gesperrten Baustelle umfahren wollen, hatte aber an der abgefrästen Fahrbahn sein Auto beschädigt.

Die Mühlhäuser Feuerwehr rückte aus, um die Fahrbahn wieder zu reinigen.

