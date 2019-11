Mühlhausen MühlhausenPremiere am Mittwoch im Ratskeller: Der Dokumentarfilm „Fliegeralarm“ schildert, wie der Alltag in den Dörfern Nägelstedt und Klettstedt 1944 immer mehr vom Krieg geprägt wird, berichtet vom Alltag ...

Film über Weltkrieg

Anmeldung bei Wirt Martin Schaller unter Telefon: 03601/452 193. Der Einlass im Ratskeller, Ratsstraße 19, öffnet 18.30 Uhr, der Film beginnt 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Stolpersteinaktion wird gebeten.