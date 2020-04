Finanzielle Hilfe für Fortbestand der Mühlhäuser Tafel

Eine finanzielle Hilfe für den Fortbestand der Mühlhäuser Tafel kam von Extremsportler Guido Kunze (rechts) aus Mühlhausen. Der hatte im vergangenen Jahr gemeinsam mit Bäckermeister Frank Marx ein energiereiches Brot kreiert und angeboten. Für jedes verkaufte „EnerGuido-Brot“ gingen zehn Cent in eine Spendendose. 177 Euro kamen so zusammen, die der Bäckermeister auf 200 Euro aufstockte. Mit weiteren 500 Euro aus der Stiftung Westthüringen, in dessen Vorstand Guido Kunze sitzt, können nun die laufenden Kosten, wie Miete, Strom sowie der Betrieb des Fahrzeugs der Tafel anteilig finanziert werden, wie Reiner Engel (links im Bild), Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Eichsfeld-Mühlhausen, als Betreiber der Tafel, erklärte.