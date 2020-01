Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Flohmarkt in Mühlhausen unterstützt Waisenhaus für Flüchtlingskinder

„Volle Kiste für den guten Zweck“, so heißt eine Aktion, die dazu aufruft, in den kommenden Tagen und Wochen nicht mehr benötigte, aber noch brauchbare Dinge aus dem Haushalt für einen gemeinnützigen Zweck zu spenden. Der Erlös soll Kindern eines Waisen- und Witwenhauses für Flüchtlinge in Antakya in der Türkei, an der Grenze zu Syrien, zu Gute kommen.

Ins Leben gerufen wurde die Initiative vom Mühlhäuser Café International, dem Kreativ-Kommando und der Initiative Mühlhäuser alternative Kulturevents (Make). „Wer die Aktion unterstützen möchte, sollte im Februar jeden Tag eine Sache in einen Karton packen, auf die er verzichten kann, die aber flohmarkttauglich ist“, erklärt Mario Bartholomé. „Der Frühling steht vor der Tür, das ist eine gute Gelegenheit, auszumisten“, sagen die Organisatoren. Ob Kleidung, Spielzeug oder Haushaltsgegenstände, das alles sei willkommen. Am Monatsende müssten dann 29 Dinge ausgewählt sein, die im Café International in der Görmarstraße abgegeben werden sollten. Bei Bedarf werde man die Kiste auch abholen. Einige leere Kartons könne man im Café bekommen. „Spätzünder können den Karton auch mit einem Mal packen, wir zählen nicht nach“, sagt Bartholomé. Bei einem Flohmarkt im März sollen die gesammelten Gegenstände verkauft werden. Der Erlös geht an die Einrichtung, die die syrischen Flüchtlingskinder betreut. Luise Görlach aus Mühlhausen, die ehrenamtlich im Café International arbeitet, hat das Waisenhaus mehrfach besucht, zuletzt im Oktober letzten Jahres. „Das Haus bietet den Geflüchteten Schutz und Verpflegung und leistet damit überlebenswichtige Arbeit in dieser Region“, sagt die junge Frau. Die meisten Flüchtlinge kämen aus dem Norden Syriens, der Region um Aleppo und Idlib. Zur Auftaktveranstaltung am 19. März werde die Einrichtung vorgestellt, am 20. März ist der Flohmarkt und am 21. März findet eine Lesung aus dem Buch „Die Zweite Geburt“ statt. Das hat der Gründer des Waisenhauses, Hasan Al Mossa, geschrieben. Er selbst werde zur Lesung nicht anwesend sein. Weitere Kisten-Aktionen seien geplant, auch für Projekte im Unstrut-Hainich-Kreis.