Frau rutscht in Graben und wird verletzt - Einbrecher erbeuten Geld und Wurst und hinterlassen Chaos

Einbrecher erbeuten Bargeld und Wurst und hinterlassen Chaos

Mit Wurst und Bargeld verschwanden Einbrecher in der Nacht zu Dienstag in Menteroda. Sie waren gewaltsam durch eine aufgebrochene Tür in die Räume einer Bäckerei und Fleischerei in der Holzthalebener Straße eingedrungen. Sämtliche Räume wurden durchwühlt, der Kühlraum aufgebrochen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt.

Zur Höhe des Beuteschadens kann die Polizei noch keine Angaben geben. Der angrenzende Lebensmittelmarkt blieb unversehrt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03631/4510. Bereits im November hatten Einbrecher schon einmal die Bäckerei und Fleischerei heimgesucht.

Frau in Straßengraben gerutscht

Eine 57-jährige Autofahrerin befuhr am späten Montagnachmittag die B 247 von Großengottern in Richtung Schönstedt. Beim Abbiegen auf die Landstraße nach Thamsbrück kam die Frau von der Straße ab und rutschte in den Straßengraben. Sie wurde nur leicht verletzt. Ihr Nissan musste abgeschleppt werden.