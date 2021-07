Frischer Asphalt auf dem Weg zum Flugplatz bei Grabe

Grabe. Die Sanierung der Straße zum Flugplatz wurde notwendig weil der Fahrbahnbelag verschlissen war. Arbeiten an der Bankette sollen in deser Woche fertig werden.

Die Fahrbahnoberfläche auf der Straße zum Flugplatz zwischen Grabe und Bollstedt trägt frischen Asphalt. Wie es aus der Stadtverwaltung heißt, hätte die Sanierung gut zwei Wochen in Anspruch genommen. Noch in dieser Woche sollen die Arbeiten an der Bankette fertiggestellt werden, sodass die Straße danach wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. Ab dem 2. August wird dann die Weinbergstraße in Bollstedt in Richtung Flugplatz auf einer Länge von 200 Metern erneuert. Hier werden Kanal und Trinkwasserleitungen durch den Trink- und Abwasserzweckverband „Notter“ modernisiert.