Frisches Gold an der Spitze von Eigenriedens Kirche

Eigenrieden. Der Turm der Kirche von Eigenrieden in der Gemeinde Rodeberg ist saniert, Knopf und Wetterfahne sind restauriert. Warum Friedbert Mainzer mit der St.-Ulrichs-Nadel ausgezeichnet wurde.

Wetterfahne und Turmknopf kommen per Kran nach oben, dirigiert von Justin Heinicke. Dachdecker Friedbert Mainzer und Restauratorin Petra Schneider nehmen den Weg durch die Kirche, um sie wieder aufzusetzen – der feierliche Höhepunkte des Knopffestes am Sonntag in Eigenrieden. Schneider hat den Turmknopf, der zuletzt 1966 geöffnet wurde, vergoldet.

Mainzer gehört seit Jahren zu jenen, die sich besonders für die Sanierung der Kirche einsetzen, sagt Rolf Luhn, der Vorsitzende des Fördervereins für die Kirche St. Ulrich. Er zeichnete den Dachdeckermeister mit der St.-Ulrichs-Nadel des Vereins aus, einem Unikat, das der Mühlhäuser Künstler und Musiklehrer Wolfgang Faber gefertigt hat.

Eigenriedens Kirche St. Ulrich hat ihren Turmknopf zurück. Gunter Leifheit half, den Turmknopf nach oben zu hieven. Die St.-Ulrichs-Nadel gab es von Rolf Luhn für Friedbert Mainzer. Foto: Claudia Bachmann

Luhn sprach von einem Kraftakt, den Kirchturm zu sanieren. Sechs Tonnen Mörtel und Gestein waren auszustemmen, drei Stemmmaschinen gingen dabei in die Knie. Gut 200 Steine wurden ausgetauscht, 100 Sack Mörtel verarbeitet. Mehr als 700 Stunden ehrenamtliche Arbeit waren notwendig – 300 davon leistete allein Hermann-Josef Schmerbauch; der Rest verteilte sich auf weitere 18 Eigenrieder und Struther. Der Struther Steinmetz Schmerbauch, der die Bauleitung inne hatte, ist für viele der einzelnen Sanierungsschritte an der barocken Dorfkirche mitverantwortlich. Der bekennt: „Ich bin ein Eigenrieder.“

Der Verein steuerte mehr als 6200 Euro zur Restaurierung der Turmbekrönung bei, einschließlich der Gerüstkosten. Luhn bilanziert, die aktuellen Baupreise zugrunde legend: „Insgesamt wurden Bau- und Restaurierungsleistungen von 60.000 Euro erbracht.“

Eigenriedens Kirche St. Ulrich hat ihren Turmknopf zurück. Das wurde mit einer Andacht gefeiert. Foto: Claudia Bachmann

Die Gerüststellung am Turm wurde auch dazu genutzt, die Turmfenster zu erneuern. Dafür stellte der Kirchenkreis Mühlhausen das Geld, 5000 Euro. Der vor 17 Jahren gegründete Förderverein St. Ulrich hat inzwischen eine Viertelmillion Euro zusammengetragen und in die Kirche investiert. Mit Abschluss der Sanierung des Turms ist der Baukörper nun vollständig gesichert.