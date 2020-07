Fundstück (256): Postkarte mit Fehler

Im Jahr des Mauerbaus 1961 muss Papier zum Drucken langfristig beantragt werden. Der Rat des Kreises gibt „das gewünschte Papier frei“, bestätigt die Auslieferung der gewünschten Menge. Der privaten Firma Straube in Meiningen unterläuft beim ersten Bild (oben links) allerdings ein Fehler. Die Ansichtskarte kommt trotzdem in den Handel. Das erste Gebäude ist natürlich das 1928 erbaute Schwefel-Bad, nicht das Wilhelm-Pieck-Heim. Der Blick in die Otto-Winter-Straße zeigt den oberen Straßenteil mit Jacobi-Brunnen. Seit 1991 trägt sie wieder ihren 1613 erhaltenen Namen Lange Straße. Das Wilhelm-Pieck-Heim stand in jener Zeit in der Wilhelm-Pieck-Promenade, der heutigen Kurpromenade 7.