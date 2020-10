Eine Frau ist in Mühlhausen angefahren worden (Symbolfoto).

Mühlhausen. Auf einem Supermarktparkplatz in Mühlhausen ist eine Fußgängerin angefahren worden.

Fußgängerin wird in Mühlhausen von Auto erfasst

Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall in Mühlhausen verletzt worden. Sie wollte nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 19 Uhr die Zubringerfahrbahn zu den Parkplätzen eines Supermarktes in der Industriestraße überqueren. Dabei erfasste sie ein 47-jähriger Autofahrer.

Die 59-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt.

