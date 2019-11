Fußwegbau in Grabe steht vor dem Abschluss

Die Bauarbeiten im Zich in Grabe stehen vor dem Abschluss. Das Pflaster sei zum Großteil verlegt, die noch fehlenden Randsteine des Fußwegs werden zur Zeit in den Beton gesetzt. Einige Quadratmeter Pflastersteine müsse man noch in den Splitt bringen und teilweise auch schneiden. Danach sollen die Ränder des neuen Gehwegs in der Ortsmitte mit Erde angefüllt werden. Bleibt das Wetter beständig, sollen die Arbeiten Anfang Dezember abgeschlossen sein, heißt es am Mittwoch auf der Baustelle. Adem Konushevci und Iskander Ezzine (von links) beim Pflastern des neuen Fußwegs am Spielplatz in Grabe.