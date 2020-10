Gebühren für Vogteier Straßen

Was war grundhafter Straßenbau, was Sanierung? Es ist die Kernfrage beim Erstellen der Bescheide für die Straßenausbaugebühren.

Noch ist keine Entscheidung gefallen, Anwohner welcher Straßen in der Landgemeinde Vogtei für den grundhaften Ausbau ihrer Straße zwischen 1991 und 2006 zahlen müssen und wie hoch die Kosten ausfallen. Das sagte Vogtei-Bürgermeister Christian Hecht (parteilos) am Dienstagabend vor dem Ortschaftsrat von Oberdorla. In den Vogteidörfern war es seit drei Jahrzehnten versäumt worden, die Beiträge zu erheben. Jetzt drängt die Zeit; die Bescheide müssen bis Ende Dezember zugestellt werden.