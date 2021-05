Traditionell gedachten am 8. Mai auf dem Friedhof in Mühlhausen Menschen zum Tag der Befreiung des Kriegsendes vor 76 Jahren.

Gedenken an Tag der Befreiung in Mühlhausen

Mühlhausen. Redner: Lehren aus der Geschichte auch heute noch wichtig.

Traditionell gedachten am 8. Mai in Mühlhausen Menschen zum Tag der Befreiung des Kriegsendes vor 76 Jahren. Zu der Veranstaltung auf dem Friedhof hatte die Linke des Unstrut-Hainich-Kreises eingeladen. Knapp zehn Menschen kamen dazu an das sowjetische Ehrenmal.

Die Gedenkrede hielt Steffen Thormann, Landesvorstandsmitglied der Linken und Mühlhäuser Stadtrat. Es sei wichtig, dieses Tages zu gedenken, als der zweite Weltkrieg endete. Doch die Gefahr des Nationalsozialismus sei noch nicht vorbei, sagte Thormann: „Vor 80 Jahren näherte er sich mit Uniformen. Vor 30 Jahren mit Springerstiefeln und Glatzen. Heute nähert er sich über Anzugträger in Parlamenten, hip gekleidete Menschen in Großstädten und Hassnachrichten in Telegramkanälen.“ Deshalb müsse man die Ereignisse damals als Lehre nehmen „und uns weiterhin klar gegen Menschen stellen, die Minderheiten ausgrenzen, die rassistisch und antisemitisch denken.“

Die Linke fordere schon länger, dass der 8. Mai ein deutschlandweiter Feiertag sein sollte: „Frieden, Demokratie, Meinungsfreiheit und Vielfalt sind nicht naturgemacht. Gerade in der heutigen Zeit, in der uns die Zeitzeugen verloren gehen, ist auch die Gefahr groß, dass das Erlebte vergessen wird“, so Thormann.