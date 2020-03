Wendehausen. Ordnungsamt schreitet ein: Viele Ausflügler versammeln sich am Samstag trotz Corona-Kontaktsperre an einem Waldsee bei Wendehausen

Gemeinde muss an der Blauen Lagune einschreiten

Um die Zufahrt mit Mopeds, Fahrrädern, Quads und Autos zu einem Teich im Walsbachtal bei Wendehausen und dort größere Ansammlungen von Ausflüglern wegen der Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, musste am späten Samstagnachmittag die Gemeinde Südeichsfeld einschreiten. Bauhofmitarbeiter und Bürgermeister Andreas Henning (parteilos) hatten den öffentlichen Waldweg von der Landstraße zwischen Wendehausen und Heldra mit einer Absperrung versehen.

Die Vorsichtsmaßnahme stieß allerdings nicht bei allen Fahrzeugführern auf Verständnis. Henning verwies auf die dringend gebotene Kontaktsperre.

Alarmiert worden war die Gemeindeverwaltung Südeichsfeld mit dem Ordnungsamt durch Hinweise besorgter Bürger, wonach sich Freitag und Samstag ein nicht enden wollender Strom von Pilgern zu einer neuerlichen Attraktion in das Waldstück innerhalb der Wendehäuser Gemarkung am Drei-Kreise-Eck zwischen Wartburg-, Werra-Meißner- und Unstrut-Hainich-Kreis aufgemacht hatte. Auf einer Wiese standen auf einem illegalen Parkplatz zeitweise bis zu 20 Autos.

Das stark kalkhaltige Wasser hat zu der besonderen Färbung des Feuchtbiotops geführt; auch Hündchen Layla kam. Foto: Reiner Schmalzl

Das Ziel zahlreicher Wanderer und Schaulustiger aus dem Unstrut-Hainich-, Wartburg- und Werra-Meißner-Kreis war wie schon in den Tagen zuvor ein blau-grün schimmernder kleiner See, den der Volksmund inzwischen Blaue Lagune getauft hatte. Das Kleinod befindet sich in einem Privatwald, an dem der öffentliche Weg vorbeiführt. Laut dem Eigentümer sei der Teich während des Winters entschlammt worden.

Das stark kalkhaltige Wasser habe jetzt erstmals zu der besonderen Färbung des Feuchtbiotops geführt, was Schaulustige nach Mitteilungen in sozialen Medien offenkundig wie magisch anzieht. Eine Wandergruppe aus Altenburschla habe beispielsweise über die Mund-zu-Mund-Propaganda von der Attraktion erfahren. Auch ein junges Paar aus Falken ließ sich hoch zu Ross das seltene Naturschauspiel nicht entgehen.

Gespeist wird der Teich über eine Zuleitung der Walsbachquelle.