Gemeinde Unstruttal hofft auf Einigung zwischen Tupag und Archäologen

Die Gemeinde Unstruttal hofft auf eine gütliche und zeitnahe Einigung im Streit zwischen dem Investor des neuen Einkaufsmarktes in Ammern und dem Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA). Der Bauherr, die Mühlhäuser Tupag-Gruppe, wollte den Markt eigentlich im Sommer dieses Jahres an den neuen Nutzer, den Discounter Aldi Nord, übergeben. Der betreibt bereits seit 1994 eine Filiale im Gewerbegebiet und möchte sich mit dem Neubau erweitern. Doch der Zeitplan ist nicht mehr zu halten.

Investor und TLDA werden sich seit einem halben Jahr nicht einig über die Höhe der Kosten, die die Tupag für die archäologischen Untersuchungen des Baugrundes übernehmen soll.

Unstruttals Bürgermeister Michael Hartung (parteilos) bekräftigte am Montag, wie wichtig der Bau des Marktes für die Gemeinde sei. Aldi wäre der einzige Nahversorger in Unstruttal. Deshalb habe sich der Gemeinderat 2014 einstimmig für die Änderung des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet „Im Sande“ ausgesprochen. Dort gebe es keine freien Flächen, die für den Bau des Marktes infrage kämen. „Wir haben die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen“, sagt Hartung. Den Neubau sieht er als einzige Option, Aldi am Standort zu halten.

Der Discounter hatte die Bedingungen gestellt, um eine größere Verkaufsfläche anbieten zu können. Neben Landratsverwaltung und kommunalen Behörden musste auch die Stadt Mühlhausen im Planungsverfahren angehört werden, um deren Einzelhandelsstandort durch den geplanten Neubau nicht zu gefährden.