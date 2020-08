Kammerforst. Band zwei der „Kammerforster Schnorrn und Schwitten“ ist erschienen. Der Autor Gerhard Mey will damit auch die Mundart des Ortes erhalten.

Gerhard Meys Geschenk an die Nachwelt

Gehörte und erlebte Schnorrn und Schwitten aus dem eigenen Leben und Erzählungen von Großeltern oder Bekannten hat Gerhard Mey aus Kammerforst zwischen zwei Buchdeckel gepackt. Er gehört seit Gründung dem örtlichen Heimatverein an und engagiert sich in der Sparte Mundart, dessen Mitglieder und Vorsitzender Eberhard Hauschild ihn in seiner Idee unterstützten.

Gehörte und erlebte Schnorrn und Schwitten aus dem eigenen Leben und Erzählungen von Großeltern oder Bekannten hat Gerhard Mey aus Kammerforst zwischen zwei Buchdeckel gepackt. Er gehört seit Gründung dem örtlichen Heimatverein an und engagiert sich in der Sparte Mundart, dessen Mitglieder und Vorsitzender Eberhard Hauschild ihn in seiner Idee unterstützten.