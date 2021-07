Gerüchte, Fake News und Anekdoten über Mühlhausen

Der Schauspieler Steve Karier wird im Rahmen des Kunstfests Weimar auch in Mühlhausen auftreten.

Mühlhausen. Plaudereien über die Stadt sollen den Auftritt des Schauspielers Steve Karier vorbereiten.

Wie Bad Langensalza so ist auch Mühlhausen in diesem Jahr Gastgeberort für das Kunstfest Weimar. Das große Thema in beiden Städte: Gerüchte.

Um den Kunstfest-Beitrag für den September vorzubereiten, ist am Dienstag, 20. Juli, um 18 Uhr ein Erzählcafé anberaumt.

Nachdem Steve Karier innerhalb des Kunstfestes Weimar im vergangenen Jahr „nach Mühlhausen geschwommen war“ sucht er in diesem Jahr die ganze Wahrheit über die Stadt.

Zur Vorbereitung für Kariers Auftritt am 1. September in der Mühlhäuser Kilianikirche lädt nun 3K alle Interessierten ein, mit ihren Geschichten, Fake News, Anekdoten über die Stadt zu plaudern.

Reservierungen nimmt 3K zurzeit nur telefonisch entgegen unter 03601/440937.