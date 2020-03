Geschäftsidee mit veganen Energiebällchen und Smoothies

Der Weg in die Selbstständigkeit ist selten leicht. Dennoch scheint die Motivation dafür hoch zu sein. In den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres gab es, laut statistischem Landesamt Thüringen, 464 Gewerbeanmeldungen im Unstrut-Hainich-Kreis, davon 391 Neuanmeldungen.

Doch wie schafft es die Geschäftsidee aus dem Kopf eines motivierten Gründers auf den Markt und dann auch noch so, dass die Unternehmung nachhaltig für Umsatz sorgt?

Ein Weg führt dabei über das Thüringer Zentrum für Existenzgründungen und Unternehmertum (ThEx) mit seinem Projekt ThEx Enterprise, das seit 14 Jahren Gründer aus Nordthüringen in Mühlhausen auf dem Weg in die Selbstständigkeit unterstützt.

Gelernter Maschinenbauer gründetFirma für vegane Produkte

Gründungsbegleiterin Anke Hartung setzt dabei auch auf die Kontakte, die in dieser Zeit in ganz Thüringen aufgebaut wurden: „Mit den richtigen Netzwerken geht es in der Gründungsphase viel leichter.“ Mit dem Stichtag der Selbstständigkeit höre die Begleitung nicht auf. Menschen mit Lebens- und Unternehmererfahrung treffen sich nun regelmäßig mit den Gründern zum Austausch und geben Starthilfe. Und das seit Anfang März in Form des sogenannten Mentee-Frühstücks, das bei Jungunternehmer Martin Pfeifer in Mühlhausen Premiere hatte.

Der 34-Jährige, der gebürtig aus Sollstedt bei Nordhausen kommt, setzt bei seiner Gründungsidee auf gesunde Ernährung. Er bietet zucker-, gluten- und zusatzfreie Lebensmittel an. Die Zutaten kommen zumeist aus regionalem Anbau und von vertrauenswürdigen Händlern. Martin Pfeifer, der eigentlich Maschinenbau studiert hat, will mit seinen Produkten die Frage beantworten, womit sich Veganer ernähren können, um trotzdem ausreichend Eiweiß und Kohlenhydrate zu sich zu nehmen – Nährstoffe die üblicherweise in Fleisch und Brot enthalten sind.

Vegane und energiereiche Produkte stellt Pfeifer in seiner Industrieküche in der Sondershäuser Landstraße her. Die Rohmasse aus Nuss-Trockenfrucht-Mischungen bietet er übers Internet an. Zuhause entstehen daraus kleine Energie- und Proteinbällchen – je nach Bedarf. Aber auch in die hiesigen Cafés will er mit seinen Produkten gehen. Außerdem bietet er ein Catering mit bereits zubereiteten Bällchen sowie gesunden Smoothies an. Das ist eine Form des Marketings für den „Smoothiejaner“, wie Anke Hartung meint. Der Zugang zu seinen modernen Produkten werde dadurch einfacher.

Gestandene Geschäftsleute gebenals Mentoren ihre Erfahrungen weiter

Viele Jahre hat Martin Pfeifer in Berlin gelebt, wo die Zielgruppe für ein eigenes Ladenlokal größer sei. Von Mühlhausen aus bedient Pfeifer seine Kunden vorerst übers Internet. Aufgrund einer Erkrankung habe er sich vor sieben Jahren mit dem Thema basischer Ernährung beschäftigt und will das nun auch anderen Menschen nahe bringen. Wie Martin Pfeifer mit seiner Idee weiter kommen kann, dabei können ihm gestandene Unternehmer helfen, die sich im Mentoren-Programm der ThEx engagieren.

„Viele gehen auf den Ruhestand zu oder sind bereits aus dem Unternehmen ausgeschieden“, sagt Anke Hartung, „sie sollen ihre Erfahrungen weitergeben.“ Das Konzept: Vom eigenen Unternehmensweg, den Herausforderungen, Hürden und Erfolgen berichten und Netzwerkpartner für erste Aufträge finden. „Vielleicht kann man im Tandem einen Teil des Weges gemeinsam gehen“, formuliert es Anke Hartung, „jeder hat das Ziel, Kontakte knüpfen.“

Die Premiere des Mentee-Frühstücks sei geglückt. „Es war eine sehr aufgeschlossene und zukunftsorientierte Gruppe von Gründern und Mentoren, die sich sehr stark für die Region engagieren will. Darauf können wir stolz sein.“, sagt Anke Hartung. Der gleichen Meinung ist auch Christian Fröhlich von der Wirtschaftsförderung der Stadt Mühlhausen als einer der Teilnehmer.

Allein zwischen 2016 und 2019 hätten sich im Unstrut-Hainich-Kreis 274 Menschen bei der ThEx Enterprise über eine Neugründung beraten lassen. 154 hätten den Weg in die Selbstständigkeit gewagt. „Eine Beratung kann auch bedeuten, dass die Idee nicht oder anders als ursprünglich realisiert wird“, sagt Anke Hartung. Es sei auch ein Lernprozess.

Laut Mario Greiner, dem Sprecher der Arbeitsagentur Gotha, hätten sich im vergangenen Jahr aus der Arbeitslosigkeit heraus 81 Menschen selbstständig gemacht, also etwa jeder fünfte aller Neugründer. Die meisten davon seien noch am Markt und würden, so eine Statistik, nach etwa zwei Jahren anfangen, selbst Mitarbeiter einzustellen. Die Branchen seien querbeet verteilt, im Dienstleistungsbereich, Handel oder Handwerk.

Das erste sogenannte Mentee-Frühstück, vor Beginn der Corona-Pandemie und deren Folgen, sollte Auftakt für eine ganze Reihe von Netzwerkveranstaltungen in Nordthüringen sein. Geplant seien im ThEx-Enterprise-Büro in der Linsenstraße 2 in Mühlhausen regelmäßig kostenfreie Seminare in Vorbereitung auf die Existenzgründung.

Weitere Infos zur Gründungsbegleitung unter www.thex.de/enterprise sowie zu Gründer Martin Pfeifer unter www.smoothiejaner.de.