Geschichtstour und Konzert in Mühlhausen

Mühlhausen. Die 3K-Theaterwerkstatt lädt zu zwei Veranstaltungen in die Kilianikirche in Mühlhausen ein.

„Chichinette – wie ich zufällig Spionin wurde“ ist der Titel des Film, zu dem das 3K-Theater am Montag, dem 27. September, in die Kilianikirche in Mühlhausen einlädt. Beginn ist um 19 Uhr. Im Anschluss können die Besucherinnen und Besucher mit der Regisseurin Nicola Alice Hens ins Gespräch kommen.

Der Film thematisiert die bisher kaum bekannte Geschichte von Marthe Cohn alias Chichinette. In den Kriegswirren entschied sich die französische Jüdin, als Spionin der Alliierten in Nazi-Deutschland ihr Leben aufs Spiel zu setzen und für das Ende des Krieges zu kämpfen. Ihre Mission gelang. Doch erst jetzt, im Alter von 100 Jahren, reist sie durch die Welt und berichtet über ihre Heldentaten. Hens hat diese Geschichtstour eingefangen.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Samstag, 2. Oktober, spielt dann die Band The Knorke in der 3K-Kilianikirche. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Die A-cappella-Gruppe war bereits vor einigen Jahren in Mühlhausen und will nun ihr Programm „Jukebox des Grauens” präsentieren.

Die Platzkapazität für die beiden Veranstaltungen ist eingeschränkt. Daher sind Reservierungen nötig, die 3K derzeit nur unter der Telefonnummer: 03601/ 44 09 37 entgegen nimmt. Dort gibt es auch Infos zu Eintrittspreisen und den Hygienemaßnahmen.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Mühlhausen.