Mühlhausen. Mühlhäuser Seniorenvertretung lädt am 15. Februar wieder ein zur Gesprächsrunde mit selbst gebackenem Kuchen, Gesang und Gedächtnistraining.

Gesprächsrunde bei Kaffee und Kuchen

Zur nächsten gemütlichen Gesprächsrunde lädt die Seniorenvertretung Mühlhausen am Samstag, 15. Februar, ein. Laut Mitteilung soll wieder viel gesungen und das Gedächtnis trainiert werden. Wer will, könne etwas zur Unterhaltung beitragen, wie lustige Gedichte oder kleine Geschichten vorlesen. Die Gesprächsrunde findet vom 14 bis 16 Uhr in den Räumen der Seniorenvertretung im Mehrgenerationenhaus, Puschkinstraße 8, statt. Zum Kaffee gebe es wieder selbst gebackenen Kuchen.