Bad Langensalza. Das Celenus Salza-Vita-Zentrum soll deutlicher von der Rehaklinik an der Salza getrennt werden und erweitert sein Programm.

Gesundheitszentrum in Bad Langensalza mit neuen Angeboten

Mit neuen Angeboten will das Salza-Vita-Gesundheitszentrum 2020 aufwarten. Die Einrichtung gehört zur Celenus-Gruppe, wie die Rehaklinik an der Kurpromenade, ist jedoch eigenständig. Physiotherapie, Prävention, Rehasport und Fitness gehören bald zum Angebot in den Räumen im Altbau neben der Klinik.