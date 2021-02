Gewerbeverein plant für Ende des Lockdowns

Alexander Schaller (links) und Martin Braun in der Drei-Türme-Brauerei in Bad Langensalza. Trotz geringen Umsatzes nimmt Alexander Schaller nicht verkaufte Fässer zurück.

Sobald der Lockdown beendet ist, will der Bad Langensalzaer Gewerbeverein durchstarten und die Kunden in die Innenstadt locken. Es soll es ein sichtbarer Neustart werden. „Wir wollen zeigen, dass wir wieder da sind, auf uns aufmerksam machen. Die Leute sollen wissen, dass es wieder losgeht. Es braucht einen deutlichen Impuls für das Gewerbe in der Stadt“, sagt Martin Braun, Inhaber der Ratswaage und Mitglied im Gewerbeverein.