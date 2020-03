Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gottesdienst live im Internet

Bei einer Liveübertragung im Internet konnten am Sonntag Christen die heilige Messe aus der katholischen St.-Martin-Kirche in Hüpstedt verfolgen. Um mit Ansammlungen die Verbreitung des Coronavirus einzuschränken, waren nur Pfarrer Günter Christoph Haase und Organist Clemens Hesse in der Kirche sowie Lektor Marco Gaßmann in einem Studioraum. Der evangelische Christ Roland Strathmann stellte für die Premiere die Übertragungstechnik kostenlos zur Verfügung. Am Ende des Gottesdienstes erteilte der Eichsfelder Priester allen Gläubigen an den Bildschirmen den Segen mit einem kleinen Metallkreuz, das er aus der Partnergemeinde „St. Michael“ in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba mitgebracht hatte. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Nach dem beeindruckenden Gottesdienst vor dem aus der Mühlhäuser Kilianikirche stammenden Barockaltar, wurde zur Feier des kommenden Palmsonntags ebenfalls live im Internet eingeladen. Auch Jehovas Zeugen in Mühlhausen bieten seit dem 14. März – und damit schon vor dem Verbot öffentlicher Gottesdienst – die Möglichkeit, Gottesdienste trotz Quarantäne gemeinsam zu erleben: per Videostream. Bereits seit 2013 können kranke Personen, die keine Gottesdienste besuchen können, die Feier per Telefonkonferenz mitverfolgen, heißt es in einer Mitteilung von Sandra Riep. Erstmals wurde am vergangenen Sonntag ein Gottesdienst der evangelischen Kirchgemeinde Mühlhausen übertragen. Den feierten die vier Pfarrer der Stadt im Haus der Kirche. Gestreamt wurde er über die Facebookseite unserer Zeitung. Ostersonntag wird es dann den nächsten Gottesdienst geben. Auch in Struth gibt es das Angebot; in Heyerode feiern Pfarrer, Gemeindereferentin und Organist allein.