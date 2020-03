Pfarrer Dirk Vogel – hier in Foto in der Bergkirche Bad Langensalza im Jahr 2017 – reiste für seien Gottesdienst durch vier Kirchen.

Bad Langensalza/Heyerode. In Bad Langensalza geht de evangelische Pfarrer Vogel online. In Heyerode kommen nur Geistliche und der Organist in der Kirche zusammen.

Gottesdienstbesuch am heimischem Rechner

Dirk Vogel, der evangelische Pfarrer von Bad Langensalza, reiste für den Sonntagsgottesdienst durch vier Kirchen seines Pfarrbereiches und stellte einen Online-Gottesdienst zusammen. Unterstützung für sein Projekt fand er bei Thomas Härtel, der die Kamera bediente, und Peter Ernst, der die Orgel spielte. „Vielleicht können wir in unseren Gemeinden auf diese Weise in dieser schwierigen Zeit miteinander verbunden sein und Gottesdienst feiern.“ Vogel, Härtel und Ernst hätten mit dem Stationengottesdienst versucht, allen Gemeinden gerecht zu werden. Es ist nicht nur Vogels Predigt zu hören, zum Abschluss jeder Station gibt es ein Lied zum Mitsingen. Diese Woche soll es wieder einen Video-Gottesdienst geben – mit geänderter Reihenfolge der Stationen. Wer das Projekt unterstützen möchte, können sich bei Vogel melden. „Wir suchen noch jemanden, der mit einer Video-Kamera oder auch einem guten Smartphone ausgestattet ist, das gute Aufnahmen ermöglicht. Das Video darf und soll in den Gemeinden weiterverbreitet werden.“ Wie vielerorts läuteten Sonntagvormittag auch die Glocken der St.-Cyriakus-Kirche in Heyerode. Der Sonntagsgottesdienst mit Eucharistiefeier entfiel jedoch, um nicht durch eine Ansammlung die Verbreitung des Coronavirus zu beschleunigen. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Den Gläubigen wurden vielmehr das stille Gebet zu Hause sowie das Verfolgen von Fernseh- oder Rundfunkgottesdiensten empfohlen. Nur Pfarrer Frank Hundeshagen, Gemeindereferentin Susanne Henning und Organist Christian Rangnick hatten weit voneinander entfernt stellvertretend für ihre Pfarrgemeinde Platz genommen. Die Leere in dem Eichsfelder Gotteshaus füllte Christian Rangnick an der erst vor einem Jahr rekonstruierten Ladegast-Orgel mit Chorälen, Improvisationen von Johann Sebastian Bach sowie dem Stück „Mein schönste Zier und Kleinod bist“ des Mühlhäuser Komponisten Johannes Eccard (1553 bis 1611) aus. Der evangelische Gottesdienst in Bad Langensalza ist auf http://www.evangelische-kirche-lsz.de/news.html abrufbar.