Anja Sennewald (links) vom Verein zurück in die Mitte, Glücksfee Pia Weinrich, Birte Frerichs von der Stadtmarketing sowie Susann Weinrich, ebenfalls vom Verein. ziehen die Gewinner der Weihnachtsaktion.

Mühlhausen. Gut 40 Mühlhäuser Händler beteiligten sich am Gewinnspiel des Vereins Zurück in die Mitte und der Stadtverwaltung.

Großes Interesse an Gewinnspiel der Mühlhäuser Händler

Gut 40 Mühlhäuser Händler beteiligten sich am Gewinnspiel des Vereins Zurück in die Mitte (Zim) und der Stadtverwaltung Mühlhausen. Im Dezember vergangenen Jahres konnten die Kunden beim Besuch eines teilnehmenden Landegeschäfts eine Gewinnspielkarte stempeln lassen. Mit drei Stempeln und dem Einsenden der Karte habe man am Gewinnspiel teilgenommen, heißt es vom Verein. Unter über 150 eingesandten Gewinnspiel-Postkarten zog Glücksfee Pia Weinrich (zweite von links) jetzt die Sieger.

Sie werden benachrichtigt und erhalten jeweils einen 25 Euro Gutschein. Anja Sennewald von Zim (links im Bild), Glücksfee Pia Weinrich, Birte Frerichs vom Stadtmarketing sowie Susann Weinrich, ebenfalls von bei der Gewinnauslosung.