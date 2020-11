Großwelsbach: Kleinbahn-Radweg in schlechtem Zustand

Über den Zustand des Kleinbahn-Radwegs (K2) ärgert sich Dana Hofmann aus Großwelsbach. Die Strecke Richtung Kleinwelsbach nutzt sie oft, um zu joggen oder um Rad zu fahren. „Leider macht es keinen Spaß mehr“, sagt sie. Denn sie müsse ständig Ästen und Gestrüpp ausweichen. Nicht zuletzt sei deshalb die Gefahr groß, sich den Reifen platt zu fahren. „Das ist nicht in Ordnung“, sagt sie. Denn derzeit geht sie dort auch mit ihrem Baby spazieren. An manchen Stellen ist das Vorwärtskommen mit dem Kinderwagen ein Kraftakt.

Auch ragen Hecken bis auf den Weg, das Unkraut sprieße und jetzt im Herbst türmen sich fallende Blätter, kritisiert sie. Ihrer Meinung nach könne man den Weg nicht so belassen. Auch sei versprochen worden, dass die Strecke zwischen Großwelsbach und Thamsbrück saniert wird. Sie verweist auf den den zunehmenden Radverkehr. Gerade jetzt in der Corona-Zeit nahm das Interesse an dem Sport noch zu.

Andreas Siebert, in dessen Fachbereich Kultur und Sport in der Stadtverwaltung Bad Langensalza die Bewirtschaftung der Wander- und Radwege fällt, versteht den Ärger der jungen Frau. Er versichert, dass man die Kritik ernst nehme. Das Problem sei, dass Bad Langensalza lediglich einen Wegewart habe. Dieser sei für rund 140 Kilometer Wander- und Radwege des gesamten Stadtbereichs zuständig. „Da schafft er gerade einmal im Jahr zu kontrollieren“, sagt er.

Siebert ist sich bewusst, dass der K2 gerade auf in diesem Bereich in schlechtem Zustand ist: „Das ist unstrittig, dass der Weg stiefmütterlich behandelt wurde.“ In den vergangenen Jahren sei baulich so gut wie nichts passiert, räumt Siebert ein. Darunter habe der Radweg gelitten. Denn dieser wurde auf der einstigen Bahntrasse gebaut. „Wenn dort nichts gemacht wird, spült sich der Weg aus“, sagt Siebert.

Für die Sanierung zwischen Großwelsbach und Thamsbrück habe die Stadt für 2021 Fördermittel in Aussicht. Bleiben diese aus, werde es aber schwierig. „Wander- und Radwege zählen zu den freiwilligen Leistungen der Stadt“, erklärt Siebert.