Gründonnerstags-Brezel auf dem Untermarkt in Mühlhausen

Der Brauch, an Gründonnerstag Brezeln zu essen, ist in Mühlhausen bekannt und beliebt, sorgt er doch dafür, dass die Mühlhäuser keine Eselsohren bekommen. Der Mühlhäuser Konditormeister Torsten Schikore will am Gründonnerstag auf dem Untermarkt die traditionellen Brezeln anbieten. Dafür heizt er seinen Holzbackofen bereits am Morgen an. Da der Ostermarkt in diesem Jahr ausfällt, hat Schikore einen eigenen Markt in kleinem Rahmen organisiert. Die Behörden sind damit einverstanden. Auch andere Händler sollen mit dabei sein und am Donnerstagvormittag im erlaubten Rahmen ihre Produkte am Untermarkt anbieten können.