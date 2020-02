Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grundkurs für Excel

Einen Excel-Grundkurs bietet die Volkshochschule ab 19. Februar in Mühlhausen an. Laut Mitteilung gibt es eine Einführung in all die Funktionen, die den Arbeitsalltag leichter machen können. Tabellen berechnen, entwerfen, erstellen, formatieren, speichern und drucken, gestalten von Mustervorlagen, Arbeiten mit Formeln und Funktionen, darstellen von ausgewählten Daten in Diagrammen und vieles mehr.

Der Kurs beginnt um 17.30 Uhr. PC-Grundkentnisse sind nötig. Die Kosten liegen bei sechs Teilnehmern bei 89 Euro. Bei mehr Anmeldungen wird der Kurs billiger.

Anmeldungen und mehr Informationen zu den Kursen gibt es in den Geschäftsstellen und im Internet unter www.vhs-uh.de.