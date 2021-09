Gruppe Blinde und Sehbehinderte Menschen unternimmt Busfahrt nach Bad Kösen

Mühlhausen. Die Gruppe Blinde und Sehbehinderte Menschen unternimmt eine Tagesfahrt nach Bad Kösen.

Die Gruppe der blinden und sehbehinderten Menschen unternimmt eine Busfahrt nach Bad Kösen. Die Tour startet am 22. September, 7.30 Uhr, am Busbahnhof in Mühlhausen. In Bad Kösen ist ein geführter Stadtrundgang mit Besuch der Saline geplant. Nach der Mittagspause soll es eine eineinhalbstündige Schifffahrt auf der Saale geben. Auch Nicht-Sehbehinderte können teilnehmen. Infos gibt Bernd Weida unter Tel. 03601/ 44 93 97 (täglich ab 14 Uhr).