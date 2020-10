Wollten Sie auch schon immer mal wissen, wie viel Sand ein Kind im Schuh haben kann, ohne dass es beim Laufen stört? Ich kann Ihnen da zumindest einen groben Richtwert an die Hand geben: 119 Gramm sind offensichtlich kein Problem.

So viel ergab nämlich gestern der Inhalt eines (!) Gummistiefels meiner Tochter, nachdem ich sie vom Kindergarten abgeholt hatte. Auf dem Weg nach Hause rannte sie vergnügt vor mir her und sprang in jeder noch so kleine Pfütze herum – keine Spur von Unbehagen wegen des Sandkastens im Stiefel.

Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, wie ich auf diese exakte Grammzahl komme. Ja, ich gebe es zu: Ich war so fasziniert davon, wie viel Sand in so einen Kinderstiefel in Größe 27 passt, dass ich den Haufen zunächst von der Treppe aufgekehrt, und vor dem Weg in den Mülleimer auf der Waage platziert habe.

Und hätte ich noch den Sand dazu genommen, den ich anschließend in den Socken, unter der Jacke und sogar in Haaren und Nase gefunden habe, wäre sicher das Doppelte rausgekommen.

Ob das Kind nun im Sand gebadet oder mit anderen Kindern eine Sandschlacht veranstaltet hat, das wollte es mir nicht verraten. Eines aber war deutlich zu sehen: Sie hatte einen richtig guten Kindergartentag.