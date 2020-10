Mitunter fehlen einem die Worte. Mir jedoch fehlt ein Buchstbe. Am Freitgnchmittg pssierte es plötzlich, die Tste wr kputt. Der Kollege V. forderte gleich mit Nchdruck, dss ich ds niederschreibe und der Welt mitteile. Und Kollege M. frgte ungläubig nch der Ursche. Tippst Du mit Hmmer und Meißel?, flchste er rum. Ich knn es mir uch nicht erklären. Vor einigen Tgen wr mir ufgefllen, dss die Tste einen Riss ht. Und dnn gestern mitten im rtikel mchte es krch.

Sie kennen doch bestimmt die Texte, in denen nur die ersten und letzten Buchstben eines jeden Wortes n der richtigen Stelle stehen und der Rest wild durcheinnder gewürfelt ist. Ds Gehirn schfft es trotzdem, den Sinn zu erfssen. Es kursieren uch Texte, die ls Steigerung Zhlen beinhlten. Wie hier im Beispielwort: M1TT31LUNG.

Der Grund: Lesen besteht us der visuellen Whrnehmung und der Verrbeitung dieses Whrgenommenen. Das uge nimmt die Wörter uf, indem es sich über den Text bewegt, so dss diese ins Gehirn gelngen. Dort ist jedes Wort in einem mentlen Lexikon gespeichert, wo sttt des Buchstben ds Wort ls Gnzes erfsst wird. Heißt: Ds Gehirn läuft uf utopilot.

Ich bin jetzt erst einml eine Woche im Urlub. Ich hbe recherchiert, dss es einzelne Tsten zu kufen gibt. Vielleicht ist der neue Buchstbe nächste Woche schon d.