Gutscheine für Mühlhäuser Handyparker

Schnell, bargeldlos und sicher zum Parkschein per Handy oder Smartphone – in Mühlhausen steht dieser Service seit einiger Zeit auf allen gebührenpflichtigen, städtischen Parkplätzen zur Verfügung.

Der Kauf des Parkscheins ist per kostenloser App oder per SMS möglich. Wie die Stadtverwaltung Mühlhausen mitteilt, stellt der Anbieter der App „Pay by phone“ jetzt Parkgutscheine in Höhe von je einem Euro zur Verfügung, um die App kennenzulernen. Die Gutscheine werden an die Händler der Innenstadt verteilt, die sie in den nächsten Wochen über individuelle Aktionen an ihre Kunden weitergeben können. Die Gutscheine sind bis Ende 2020 gültig.

So funktioniert das Parken via Smartphone: Die App kann kostenlos im App-Store oder auf Google Play heruntergeladen werden. Nachdem der Nutzer sein Auto abgestellt hat, muss er sein Autokennzeichen in der App hinterlegen und die gewünschte Parkdauer auswählen. Für Nutzer, die sich nicht registrieren wollen, wird die Parkgebühr automatisch über die Mobilfunk-Rechnung oder vom Guthaben abgezogen. Wer registriert ist, kann über Kreditkarte oder PayPal zahlen.

Wer kein Smartphone besitzt, kann per SMS parken. Dazu muss das Kennzeichen und die gewünschte Parkdauer an die am Parkautomaten angebrachte Nummer gesendet werden. Die Parkscheinkontrolle erfolgt digital.