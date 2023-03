Mit einem fiktiven Vermögen konnten sich Schülerinnen und Schüler aus dem Unstrut-Hainich-Kreis an der Börse betätigen – nun wurden die Sieger beim Planspiel Börse der Sparkasse ausgezeichnet. (Symbolbild)

Gymnasiasten aus Bad Langensalza mit größtem Erfolg an der Börse

Unstrut-Hainich-Kreis. Beim Planspiel Börse 2022 der Sparkasse Unstrut-Hainich: Vier Gewinnerteams erhalten Geldprämien

Am diesjährigen Planspiel Börse der Sparkassen beteiligten sich im Landkreis 149 Schülerinnen und Schüler in 49 Teams. Sie kamen von fünf Gymnasien, sowie drei Regel- und Gesamtschulen. Die vier besten Mannschaften wurden nun von der Sparkasse Unstrut-Hainich ausgezeichnet und erhielten Preisgelder von 800 Euro. Bei dem Wettbewerb erhalten die Teams ein fiktives Vermögen, das sie online in Aktien investieren können. Ziel ist eine möglichst hohe Rendite.

Den 1. Platz belegte laut einer Mitteilung die Gruppe „Mut zur Lücke“ vom Salza-Gymnasium. Das Team steigerte sein Startkapital von 50.000 auf 56.486,66 Euro. Das wurde mit 300 Euro belohnt. Den 2. Platz (200 Euro) belegte das „Team OB“ vom Evangelischen Schulzentrum Mühlhausen, Platz 3 (100 Euro) erreichte „La secta de la gatita“ von der Gemeinschaftsschule Rodeberg.

In der Nachhaltigkeitsbewertung siegte das Team „Struther Luft“ von der Gemeinschaftsschule Rodeberg und bekam dafür 200 Euro. Hier ging es um Aktienwerte, die als nachhaltig eingestuft werden.

Mit dem Angebot unterstütze man die finanzielle Bildung der Schüler im Unstrut-Hainich-Kreis, so die Sparkasse.