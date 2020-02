Gymnasiastinnen aus Bad Langensalza fahren zum Bundesfinale

Es war ein Krimi, den sich die 13- bis 15-jährigen Mädchen am Dienstag im Landesfinale Handball im Schulvergleich Jugend trainiert für Olympia lieferten. In der Oostkamphalle standen sich die vier Sieger der Regionalfinals gegenüber. Das Salzagymnasium, das Elisabeth-Gymnasium Eisenach und das Gymnasium Hermsdorf erwiesen sich als gleichwertig. Das Torverhältnis entschied für die von Christian Heim betreuten Salzamädels. Aviva Schröer, Klara Rheinsberg, Liliana Jakubisova, Mara Müller, Charlotte Kaesebier, Hannah Jaritz, Lena Trübenbach, Jule Müller, Johanns Wunderlich, Aaaliyah Seidel, Gesine Scheunert stehen nun im Mai in Berlin im Bundesfinale.