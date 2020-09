Mühlhausen. Der Herbstmarkt findet zum zweiten Mal in Mühlhausen statt. 35 Händler stellen Dekorationen und Lebensmittel zur Schau.

Herbstmarkt in Mühlhausen

Zum zweiten Mal veranstaltet die Stadt Mühlhausen am Tag der Deutschen Einheit einen Herbstmarkt. Am Samstag, 3. Oktober, sind rund 35 Händler auf dem Untermarkt vertreten. Das Angebot reicht von Herbstdekoration über Süßigkeiten bis hin zu saisonalen Lebensmitteln und Feinkost. Gäste können außerdem einem Holzhandwerker bei seiner Arbeit an der Drechselbank über die Schulter schauen. Für Kinder ist ein Karussell aufgestellt.