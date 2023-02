Historischer Stummfilm in Diedorf gezeigt

Diedorf. In der Alten Strumpffabrik konnten Besucher Filme zu Live-Musik bestaunen.

Der Film „Nosferatu – eine Symphonie des Grauens“ wurde jetzt bei einem Filmabend in der Alten Strumpffabrik in Diedorf präsentiert. Das Werk aus der Stummfilmzeit feierte 1922 in den deutschen Kinos Premiere. Laut einer Mitteilung wurde die Aufführung vom Weimarer Künstler und Pianisten Richard Siedhoff am Klavier mit seiner eigenen Komposition begleitet.

Der Stummfilm wurde mit klassischen Filmprojektoren gezeigt. Im Vorprogramm zeigten Gunther Lehmann, Christian Patzner und Heiko Tierling Kurzfilme im Normal-8-Format aus den 1980er Jahren. Richard Siedhoff spielte dazu „Grube & Pendel“, „Albert Einstein“ und „Der letzte Vampir“ am Klavier. Diese Kurzfilme wurden erstmals in der Öffentlichkeit gezeigt.