Hobbymesse feiert in Gräfentonna erfolgreich Premiere

Krönender Abschluss einer Projektarbeit und gleichzeitig gelungene Schulpremiere war die Freizeitmesse „No Hobby, no Fun“ am Samstag in der Gemeinschaftsschule Gräfentonna. Elf Vereine aus der Region präsentierten sich, von den Bad Langensalzaer Modellfliegern über die Herbslebener Gewichtheber bis zu Motorsportlern, Schachverein und Kleintierzüchtern. Der Strom der Besucher riss sechs Stunden lang nicht ab.

Komplett gemanagt wurde die Veranstaltung von Johannes Sennewald, Jan Kirchner, Jannik Welker und Niklas Schnorrer aus der 10. Klasse. Konzept, Organisation, Umsetzung – alles bis hin zur Sponsorengewinnung und Werbung ist Bestandteil ihrer schriftlichen Projektarbeit. Unterstützung gab es am Samstag von Klassenkameraden, den Haustechnikern und dem Schulförderverein. Groß war der Andrang an den Ständen der Vereine in der Turnhalle der Gemeinschaftsschule Gräfentonna. Foto: Klaus Wuggazer Die Veranstaltung in der Sporthalle war also der Praxistest für die umfassende Vorarbeit. Nächste Woche erfahren sie, welche Note sie dafür bekommen, sagte die betreuende Lehrerin Natascha Hertel. Sie fand für das Ergebnis höchst lobende Töne, wie auch Schulleiter Jens Freytag. Alle würden von dem aufwendigen Projekt profitieren, sagte er: Die Ganztagsschule, weil sie noch mehr als bisher zur sinnvollen Freizeitgestaltung beitragen will; die Vereine, die hier geballt um neue Mitglieder werben können. Und das erarbeitete Konzept könne für weitere Messen genutzt werden – künftig möglichst „alle zwei Jahre“, wie Freytag sagte. Alle Projektarbeiten an der Schule hätten einen Nutzen auch für die Allgemeinheit, so der Schulleiter. So eine Messe mache sehr viel Arbeit: Anrufe, Schriftverkehr, bürokratische Dinge: Das sei am anstrengendsten gewesen, sagte Sennewald. Drei Absagen kamen noch kurz vor Beginn. Aber alle vier Schüler sagten, dass sie auch eine Menge fürs Leben gelernt haben. Die Gemeinschaftsschule in Gräfentonna hat 270 Schüler, davon viele aus der Region Bad Langensalza – allein aus der Kurstadt seien es rund 75, so der Schulleiter.