Hufeland-Geschäftsführer unterzeichnet Tarifvertrag

Unstrut-Hainich-Kreis. Eine der größten Herausforderungen des Hufeland-Klinikums im kommenden Jahr werde – abgesehen von der Bewältigung der Corona-Pandemie – die Vorbereitung der Einführung eines Haustarifvertrages sein. Wie es in einer Mitteilung der Klinik heißt, unterschrieb Geschäftsführer Jens Kopp jetzt den Vertrag. Ein durch die Belegschaft lang gehegtes Ansinnen eines transparenten Vergütungssystems werde damit nun Einzug halten. „Dies ist ein großer Schritt, der zwischen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite gegangen wurde, und setzt auf gegenseitiges Vertrauen, da in den nächsten Jahren nur gemeinsam die anstehenden Aufgaben bewältigt werden können“, sagte Kopp. Besonderen Anteil an dem Erfolg des Abschlusses hätten dabei auch Landrat Harald Zanker (SPD) und Bad Langensalzas Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) als Gesellschaftervertreter gehabt. Die Mitarbeiter der beiden Klinikstandorte in Bad Langensalza und Mühlhausen sind in der vergangenen Woche durch ein Schreiben der Geschäftsleitung über die wichtigsten Punkte und Fragen rund um den Vertrag informiert worden. Der Vertrag trete zum 1. Januar 2021 in Kraft, die Angleichung an die Entgelthöhe des Tarifvertrages erfolge stufenweise über die nächsten vier Jahre. Die Einführung müsse zunächst personell und softwaretechnisch gestemmt werden, heißt es in der Begründung. Zum 1. Januar 2025 sollen dann alle Mitarbeiter, die sich dem Tarifvertrag angeschlossen haben, ihre Vergütung zu 100 Prozent nach Tarif erhalten. Und auch, wenn der Tarifvertrag für die Mitarbeiter zeitversetzt Anwendung finde, sollen laut Mitteilung niemandem Nachteile entstehen. red