Hufeland-Klinikum: Zukunftskonzept für Mühlhausen und Bad Langensalza steht

Jens Kopp - hier an seinem Schreibtisch in Mühlhausen - ist seit Juli 2020 Geschäftsführer des Hufeland-Klinikums mit Standorten Bad Langensalza und Mühlhausen.

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Pläne sollen im Oktober vorgestellt werden. Die Standorte in Bad Langensalza und Mühlhausen sind sicher, werden aber profiliert. Das sind die Pläne bei Spezialisierung, Neubau und Löhnen:

Das Konzept zur Zukunft des Hufeland-Klinikums steht. Im Oktober soll es der Belegschaft in Versammlungen vorgestellt werden. Details wollte Geschäftsführer Jens Kopp deshalb vorab noch nicht nennen. Aber die Eckpunkte zeigen, wo der Weg in den nächsten Jahren hinführt.

Beide Standorte des Hufeland-Klinikums in Mühlhausen und Bad Langensalza sollen langfristig erhalten bleiben. Allerdings müssten – wie von der Klinikleitung bereits bei ihrem Antritt Mitte 2020 betont – schrittweise Doppelstrukturen beseitigt werden. Beide Häuser sollen unterschiedliche Kern- und Leistungsbereiche entwickeln, um weiter die volle regionale Versorgung absichern zu können.

In Bad Langensalza soll der Schwerpunkt auf elektiver Versorgung, also planbaren Eingriffen, und dem ambulanten Bereich liegen. Dazu gehört auch das Medizinische Versorgungszentrum als Hufeland-Tochter: Die engere Verzahnung stationärer und ambulanter Bereiche ist ein zentrales Thema der Gesundheitspolitik. Mühlhausen soll als Akuthaus profiliert werden, von der Notfallversorgung bis zur Geburtshilfe.

Fest steht schon lange, dass das Haus in kommunaler Hand bleibt. Der Landkreis hat 73,1 Prozent Anteile am Klinikum, die Stadt Bad Langensalza 26,9 Prozent.

Pläne für einen zentralen Neubau sind vom Tisch

Die komplette Schließung oder Ausgründung ganzer Abteilungen sei nicht vorgesehen, tritt Kopp Gerüchten entgegen. „Auch das Labor wollen wir ausdrücklich behalten. Es hat sich in der Pandemie gezeigt, wie wichtig das ist“, betonen er und der Ärztliche Direktor Hans-Michael Klinger. Ein Problem sei eher, ausreichend Fachkräfte zu finden, selbst in den Servicebereichen wie der Küche. Entlassungen seien schon deshalb nicht vorgesehen. Man wolle alles innerhalb der natürlichen Fluktuation regeln und auch über interne Umqualifizierungen. Einzelne Bereiche wie die IT müssten sogar deutlich aufgestockt werden.

Komplett vom Tisch sind laut Kopp die Pläne für einen zentralen Neubau irgendwo zwischen den beiden Städten. Der war Mitte 2020 von der Gesellschaftern und der damaligen Geschäftsführerin ins Spiel gebracht worden. Das Thema sei auf lange Zeit erledigt, sagte Kopp.

Das neue Konzept soll die nächsten drei, vier Jahre gelten. Eine Arbeitsgruppe hat es erstellt. Zu ihr gehören neben der Geschäftsführung auch leitende Beschäftigte aus der Ärzte- und Pflegerschaft beider Standorte. Die Gesellschafter hätten dem Konzept bereits zugestimmt, auch der Betriebsrat sei informiert worden und habe keine Einwände geäußert.

Bis 2024 werden die Löhne auf Tarifniveau angehoben

Nötig ist die Umstrukturierung auch aus wirtschaftlichen Gründen. Seit Anfang des Jahres gilt im Hufeland-Klinikum der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, mit schrittweiser Anhebung der Löhne auf volles Niveau bis 2024. Das sei zu stemmen, aber eben nur mit der Umstrukturierung, sagte Kopp. 2020 habe das Klinikum trotz Corona mit einem Plus von 1,5 Millionen Euro abgeschlossen. Dieses Jahr sehe es nicht so gut aus.

Zwar sei die Auslastung jetzt fast auf normalen Niveau. Aber nach wie vor fehlen elektive Eingriffe. Die waren erst ab Sommer wieder in vollem Umfang möglich. Und manche Menschen zögerten noch immer, für eine OP ins Krankenhaus zu kommen.

Das Klinikkonzept war die größte Aufgabe für die neue Geschäftsführung aus Jens Kopp und Prokurist Sven Kapell, als sie den Job im Juli 2020 nach erheblichen atmosphärischen Turbulenzen im Haus übernahmen. Der Plan solle zwar für die kommenden Jahre gelten, müsse aber regelmäßig fortgeschrieben werden, je nachdem, welche Vorgaben die Politik, mache oder wie sich die Fachkräftesituation entwickle.

