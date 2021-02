Idee eines Impftags

Das Thema Impfen will die Fraktion Bürgerliste/FDP Mittwoch per Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung der Stadtratssitzung in Mühlhausen bringen. Ziel ist, dass die Stadtverwaltung in Kooperation mit dem Landkreis und der Kassenärztlichen Vereinigung Impftage für die Corona-Erst- und -Zweitimpfung von über 80-Jährigen organisiert; dazu gehöre auch der Transport der Senioren aus den Ortsteilen. Die aktuelle Regelung, sich per Telefon oder Internet fürs Impfen anzumelden, sei für viele Senioren zu kompliziert. Das Projekt könne beispielgebend für andere Thüringer Kommunen sein.

