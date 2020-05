In Mühlhausen soll ein 14-Jähriger einen 19-Jährigen im Gesicht verletzt haben.

Mühlhausen. Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Mülhausen soll ein 14-Jähriger einen fünf Jahre Älteren ins Gesicht geschlagen haben.

Im Gesicht verletzt: 14-Jähriger schlägt zu

Laut Angaben der Polizei in Mühlhausen gerieten am Donnerstagabend mehrere Personen bei einer Auseinandersetzung aneinander. In deren weiteren Verlauf soll ein 14-Jähriger einem 19-Jährigen mit einem Schlag ins Gesicht verletz haben.

Warum die beiden Personengruppen An der Burg in Streit geraten waren, ermittelt nun die Polizei.